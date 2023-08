Marvell Technology: Mittelfristiges Kursziel bei 62,83 EUR

Am gestrigen Handelstag hat Marvell Technology ein Plus von +0,90% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Wachstum von +0,27% festgestellt werden. Der Markt zeigt sich momentan relativ neutral.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Marvell Technology aktuell zu niedrig bewertet wird und sehen das mittelfristige Kursziel bei 62,83 EUR. Dies entspricht einem Potential von +10,75%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einstellung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Insgesamt betrachtet empfehlen 19 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere neun Experten eine Kaufempfehlung mit optimistischer Einschätzung. Vier Finanzexperten schlagen vor die Aktie zu halten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch mit einer aktuellen Bewertung von 4,47.