Marvell Technology: Kursziel von 51,67 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Marvell Technology momentan unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um -4,16% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 07.07.2023 verzeichnete die Aktie von Marvell Technology ein Plus von 0,56%

• Das mittelfristige Kursziel für Marvell Technology beträgt 51,67 EUR

• Das Guru-Rating für das Unternehmen liegt bei nunmehr 4,53 Punkten nach zuvor ebenfalls 4,53 Punkten

Gestern konnte die Aktie von Marvell Technology am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,56% verzeichnen. Auch wenn sich in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung in Höhe von -0,95% ergab und somit eine vollständige Handelswoche abgedeckt wurde – scheint es aktuell so als ob der Markt relativ neutral gestimmt ist.

Ob Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung jedenfalls scheint klar zu...