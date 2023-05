Marvell Technology: Kursziel von 51,29 EUR laut Analysten noch nicht erreicht

Die Aktie von Marvell Technology hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,75% verzeichnet. Doch sind sich die Bankanalysten einig, dass das wahre Kursziel bei 51,29 EUR liegt – was einem Potenzial von +39,59% entspricht.

• Am 10.05.2023 legte die Aktie um +0,75% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 51,29 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit 4,50 unverändert

Aktuell empfehlen 20 Analysten den Kauf der Marvell Technology-Aktie und weitere acht Experten sehen sie optimistisch als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhält das Unternehmen von vier weiteren Fachleuten. Kein einziger Analyst rät zum Verkauf der Aktien.

Trotzdem teilen nicht alle Meinungen diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Tage.

Dennoch zeigt...