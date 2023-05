Marvell Technology: Kursziel bei 51,29 EUR laut Analysten

Die Aktie von Marvell Technology wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,29 EUR, was einem Potenzial von +39,59% entspricht.

• Am 10.05.2023 legte die Aktie um +0,75% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,50

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte Marvell Technology insgesamt einen Anstieg von +2,88% verzeichnen und auch gestern schloss die Aktie mit einem Plus von +0,75%. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

20 Analysten sind sich einig: Die Aktie ist ein starker Kauf.

8 weitere Experten teilen diese Meinung und bewerten die Aktie ebenfalls mit “Kauf”.

Neutral positionieren sich lediglich vier Analysten und empfehlen “Halten”, während kein Experte einen Verkauf der Anteile vorschlägt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem...