Marvell Technology: Das Kurspotenzial beträgt +14,23% - Zielkurs 62,83 EUR

Die Aktie von Marvell Technology hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Verlust von -3,31% verzeichnet. Gestern konnte sie jedoch am Finanzmarkt ein Plus von +1,12% verbuchen. Der Markt zeigt sich augenblicklich eher pessimistisch.

Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Marvell-Technology-Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 62,83 EUR aufweist. Dies würde Investoren derzeit ein Potenzial für eine Rendite in Höhe von +14,23% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Momentan empfehlen 19 Analysten den Kauf der Aktie und weitere neun stuften sie als “Kauf” ein. Vier Experten beurteilten das Papier als “Halten”. Zusammengefasst liegt somit eine positive Meinung seitens der Analystenschaft...