Marvell Technology: Analysten setzen Kursziel auf 64,19 EUR (+27,14%)

Marvell Technology hat gestern eine negative Kursentwicklung von -4,94% verzeichnet und der fünftägige Trend ist ebenfalls pessimistisch mit -9,28%. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie trotzdem unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 64,19 EUR (+27,14%).

• Marvell Technology: Am 25.08.2023 mit -4,94%

• Das Kursziel von Marvell Technology liegt bei 64,19 EUR

• Guru-Rating von Marvell Technology bleibt das selbe mit 4,47

Obwohl einige Analysten nach dem schwachen Trend skeptischer geworden sind in Bezug auf die Aktie des Unternehmens aus Santa Clara in Kalifornien scheinen sich andere davon nicht beeindrucken zu lassen. Von den insgesamt 32 befragten Experten empfehlen aktuell mehr als +87% entweder einen Kauf oder halten an ihren bisherigen Empfehlungen fest.

Das “Guru Rating” für diese Aktie bleibt unverändert...