Marvell Technology: Analysten sehen Kursziel bei 53,01 EUR

Die Aktie von Marvell Technology hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -1,35% verzeichnet. Am gestrigen Handelstag fiel der Kurs um weitere -0,57%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und halten das wahre Kursziel für höher. Im Durchschnitt gehen sie davon aus, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 53,01 EUR erreichen wird. Das bedeutet ein Potential von +1,75%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Aktuell empfehlen 20 Analysten den Kauf der Aktie und neun Experten sprechen sich optimistisch dafür aus. Lediglich drei Experten raten zur Neutralität.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,53 bewahrt somit seine positive Prognose für Marvell...