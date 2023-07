Marvell Technology: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 50,45 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Marvell Technology derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 50,45 EUR und bietet damit eine potentielle Rendite in Höhe von -13,91%.

Am gestrigen Tag konnte Marvell Technology am Finanzmarkt einen Zuwachs von +0,73% verzeichnen. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen sogar einen Anstieg um +9,22%, was auf eine optimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Das Guru-Rating für Marvell Technology liegt nunmehr bei 4,53 nach zuvor ebenfalls 4,53. Von insgesamt 32 Bankanalysten bewerten aktuell 20 die Aktie als starken Kauf und weitere neun Experten empfehlen zumindest den Kauf. Lediglich drei Analysten raten dazu, die Position nicht zu ändern (Halten). Der Anteil der positiven Einschätzungen beläuft sich somit auf +90,62%.

