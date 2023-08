Marvell Technology: Aktienanalyse und Kursziel bei 62,78 EUR

Die Marvell Technology-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -7,52% hinnehmen müssen. Die Analysten sehen das Potenzial der Aktie jedoch optimistischer und setzen das Kursziel bei 62,78 EUR an – ein Plus von +17,81%.

• Marvell Technology verzeichnete am 11.08.2023 einen Rückgang von -0,27%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 62,78 EUR

• Insgesamt empfehlen aktuell 19 Analysten den Kauf der Aktie

Trotz des schwachen Trends halten die meisten Analysten die Marvell Technology-Aktie für einen starken Kauf mit einem hohen Potential. Lediglich vier Experten sind neutral eingestellt.

Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”.