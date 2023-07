Marvell Technology: Aktie wird von Experten unterschätzt - Kursziel 50,48 EUR

Die Marvell Technology Aktie hat am 14.07.2023 eine negative Kursentwicklung von -2,94% verzeichnet und in der vergangenen Handelswoche einen positiven Trend mit einem Plus von +5,24% aufgewiesen. Trotzdem sind die Analysten eindeutig der Meinung, dass das wahre Potenzial dieser Aktie bei weitem nicht ausgeschöpft ist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Marvell Technology liegt bei 50,48 EUR und bietet Investoren somit noch ein Aufwärtspotenzial in Höhe von -10,65%. Momentan empfehlen 20 Analysten den Kauf der Aktie und weitere neun sprechen sich zumindest für einen Kauf aus. Lediglich drei Experten halten sich zurück und bewerten die Aktie als “halten”, was insgesamt zu einem Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen von +90,62% führt.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit aktuell 4,53 Punkten diese...