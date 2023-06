Marvell Technology: Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen - Kursziel bei 52,76 EUR

Die Marvell-Technology-Aktie hat gestern an der Börse eine negative Kursentwicklung in Höhe von -0,13% verzeichnet. Die Gesamtergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch einen positiven Trend in Höhe von +1,34%. Der Markt scheint daher momentan relativ optimistisch zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Marvell Technology laut Bankanalysten bei 52,76 EUR. Sollten diese Experten Recht behalten, würde dies Investoren eine Rendite in Höhe von -5,41% eröffnen.

Von 32 befragten Analysten empfehlen 29 den Kauf der Aktie oder sehen zumindest noch Potential darin. Drei Experten haben sich neutral positioniert und sprechen lediglich eine Halteempfehlung aus.

Das Guru-Rating für Marvell Technology bleibt weiterhin stabil bei einem Wert von 4,53.