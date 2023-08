Marvell Technology: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 62,83 EUR

Die Aktie von Marvell Technology wird derzeit nach Meinung einiger Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 62,83 EUR und bietet somit ein Potenzial von +5,61%. Am gestrigen Tag hat die Aktie um +0,66% zugelegt.

• Anstieg um +2,91% in den letzten fünf Handelstagen

• Bankanalysten schätzen das Kurspotenzial auf +5,61%

• 87,50% der Analysten sind optimistisch eingestellt

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Marvell Technology einen Anstieg um +2,91%, was zu einer positiven Stimmung am Markt führt. Die meisten Bankanalysten sehen die Aktie als starken Kauf an (19), gefolgt von Kaufempfehlungen (9) und neutraler Bewertung (4). Damit sind insgesamt 87,50% der Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,47 unverändert.