Marvell Technology: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 62,23 EUR

Die Marvell Technology-Aktie hat gestern an der Börse um +1,36% zugelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch einen Rückgang von -2,26%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel von 62,23 EUR habe. Dies würde den Anlegern ein Kurspotenzial in Höhe von +7,73% eröffnen. Von insgesamt 32 bewertenden Experten empfehlen 28 (87,50%) die Aktie zum Kauf oder halten sie für einen starken Kauf.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 4,47.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

– Marvell Technology legte gestern um +1,36% zu

– Das mittelfristige Kursziel beträgt 62,23 EUR

– Von insgesamt 32 Analysten sind 87,50% optimistisch

– Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,47