Marvell Technology Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gilt als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Marvell-Aktie liegt bei 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (41,81). Auch hier zeigt sich, dass die Marvell-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Marvell.

Die Diskussionen zu Marvell in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Jedoch lassen sich auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln, davon 6 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion daher der Auffassung, die Aktie von Marvell sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Marvell in den sozialen Medien verzeichnet, wodurch das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich fiel. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion. Die Aktie steht momentan vermehrt im Fokus der Anleger, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Marvell-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 57,23 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 68,96 USD, was einer Abweichung von +20,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der kurzfristigen Charttechnik, basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt von 63,06 USD, erhält die Marvell-Aktie ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.