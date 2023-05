Marvell Technology-Aktie: Wie Phoenix aus der Asche

Die Aktie des Chip-Entwicklers Marvell Technology (WKN: A3CNLD) macht am Freitag erneut einen großen Kurssprung um über +16% auf 53,50 € und stürmt damit an die Nasdaq-Spitze. Damit setzt das Tech-Unternehmen seine atemberaubende Rallye der letzen vier Wochen fort, bei der die Aktie des Halbleiter-Spezialisten um +55% in die Höhe geschossen ist. Erkennen Anleger neues Potenzial in Marvell Technology?