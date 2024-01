Marvell Technology Aktie: Was hat das für den Kurs zu bedeuten?

Die Aktie von Marvell Technology wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 64,07 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -0,55% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Markteinschätzung

Am 23.01.2024 verzeichnete Marvell Technology einen Kursanstieg von +0,16%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +7,46%, was auf relative Marktoptimismus hindeutet.

Die Bankanalysten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 64,07 EUR für die Aktie. Dies würde Anlegern eine Rendite von -0,55% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung positiv gegenübergestimmt.

Analystenmeinungen und Prognosen

Derzeit sind 19 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Marvell Technology ein starker Kauf ist, während 8 Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch ohne Euphorie. 5 Experten bewerten die Aktie als “halten”. Insgesamt sind damit 84,38% der Analysten noch immer optimistisch in Bezug auf die Zukunftsaussichten von Marvell Technology.

Guru-Rating

Zusätzlich bestätigt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, dass die Stimmung in Bezug auf Marvell Technology positiv bleibt, obwohl es zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt zeigen die Analysen und Prognosen der Experten, dass Marvell Technology Potenzial für weiteres Wachstum hat und Anlegern attraktive Renditen bieten könnte.

