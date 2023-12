Marvell Technology-Aktie: Nach Umsatzschock zugreifen?

Die Marvell Technology-Aktie (WKN: A3CNLD) rauscht am Donnerstag -4,5% in die Tiefe, nachdem das Unternehmen erhebliche Umsatzschwächen für die kommenden Quartale prognostiziert. Sollten Tech-Anleger jetzt lieber an der Seitenlinie bleiben oder antizyklisch zuschlagen?