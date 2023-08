Marvell Technology: Aktie mit Potenzial - Kursziel 64,09 EUR

Die jüngste Kursentwicklung von Marvell Technology am Finanzmarkt ist schwach. So verzeichnete die Aktie in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust von 10,88%. Allerdings sind Analysten anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet.

• Am 25.08.2023 lag der Kurs bei -6,62%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 64,09 EUR

• Guru-Rating beträgt unverändert: 4,47

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei einem Aufwärtspotenzial von +29,42% im Vergleich zum aktuellen Preisniveau. Die Einschätzungen zu Marvell Technology gehen überwiegend in Richtung “Kauf” oder zumindest “halten”. Nur wenige Experten sprechen sich gegen ein Investment aus.

Insgesamt gibt es eine positive Grundhaltung zu dieser Aktie mit einer Quote von +87,50% optimistischen Analysten.

Zuletzt sei noch das bewährte Guru-Rating...