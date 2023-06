Marvell Technology: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 52,04 EUR

Die Marvell Technology Aktie erlebte gestern einen Rückgang von -2,20%. In den letzten fünf Handelstagen verlor sie insgesamt -5,40%, was auf eine derzeitige pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Allerdings halten Analysten die Aktie für unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel wurde im Durchschnitt bei 52,04 EUR festgelegt und weicht somit um -1,95% vom aktuellen Kurs ab. Von insgesamt 32 Experten empfehlen aktuell 29 den Kauf der Aktie oder sehen diese als starken Kauf an. Lediglich drei Experten sind neutral eingestellt.

Zusätzlich zu dieser positiven Prognose liegt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” weiterhin bei einem hohen Wert von 4,53.

Marvell Technology zeigt sich damit trotz kurzfristiger Schwächephase aussichtsreich für Investoren.