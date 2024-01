Marvell Technology Aktie: Der Knaller!

In den letzten zwölf Monaten haben 15 Analysten ihre Bewertungen zur Marvell-Aktie abgegeben. Davon waren 14 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein insgesamt positives Rating für die Marvell-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, liegt bei 60,92 USD. Das bedeutet ein Abwärtspotential von -7,24 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 65,68 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Marvell ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Marvell eingestellt waren, mit fünf positiven und neun negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. So erhält Marvell eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Schlecht", 0 mal "Gut"). Da mehr Verkaufssignale als Kaufsignale zu verzeichnen waren, erhält dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Marvell für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung für die Marvell-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 54,09 USD, was eine Abweichung von +21,43 Prozent zum aktuellen Kurs (65,68 USD) ergibt. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 56,51 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +16,23 Prozent entspricht. Auch hier wird die Marvell-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Marvell ergibt sich ein "Gut"-Rating für den 7-Tage-RSI, da er aktuell bei 8,16 Punkten liegt und somit anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 25,3 an, dass Marvell überverkauft ist, was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält das Marvell-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt der Analyse.