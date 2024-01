Marvell Technology Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Marvell als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 57,83, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 43,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral" Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Analyse von 14 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten innerhalb der letzten zwölf Monate ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für Marvell. Für den letzten Monat liegen keine neuen Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 60,92 USD, was eine mögliche Steigerung von 1,67 Prozent vom letzten Schlusskurs (59,92 USD) bedeutet. Aus Analystensicht erhält die Marvell-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Marvell-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 53,5 USD. Der letzte Schlusskurs (59,92 USD) weicht somit um +12 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (54,77 USD) liegt mit einer Abweichung von +9,4 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität bei Marvell feststellen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. Insgesamt wird Marvell in diesem Punkt somit als "Gut" eingestuft.