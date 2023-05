Marvell Technology: Aktie nach Ansicht von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 52,35 EUR

Die Marvell Technology-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine bemerkenswerte Performance hingelegt. Gestern stieg sie um weitere +32,42% an und erreichte damit ein Plus von +41,06%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie trotz dieser Entwicklung immer noch unterbewertet ist.

• Am 26.05.2023 legte Marvell Technology um +32,42% zu

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 52,35 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,50

Das aktuelle Kursziel für Marvell Technology liegt bei 52,35 EUR und würde Investoren einen Gewinn von -14,29% bescheren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trendverlaufs der letzten Tage.

Aktuell empfehlen 20 Analysten den Kauf der Aktie und acht Experten geben ein “Kauf”-Rating ab. Vier weitere gehen lediglich von einem...