Marvel Biosciences Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Marvel Biosciences liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für Marvel Biosciences hindeutet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Marvel Biosciences ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Marvel Biosciences derzeit als "Neutral" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen eine Abweichung von 0 Prozent, was zu dem Rating "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Marvel Biosciences diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Marvel Biosciences somit eine "Neutral"-Bewertung.