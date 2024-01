Maruzen Showa Unyu Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Maruzen Showa Unyu beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 10,34 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Maruzen Showa Unyu neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, wodurch die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) herangezogen, um die aktuelle Situation der Aktie zu bewerten. Der GD200 von Maruzen Showa Unyu verläuft bei 3752,13 JPY, während der Kurs der Aktie bei 4050 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,94 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Auch der GD50 ergibt mit 3795,2 JPY und einer Abweichung von +6,71 Prozent eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".