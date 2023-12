Maruzen Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Maruzen -Taito Ward betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 26,7 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 25,57 zeigt eine Überverkaufssituation an, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Maruzen -Taito Ward-Aktie ein Durchschnitt von 2119,12 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2702 JPY, was einem Unterschied von +27,51 Prozent entspricht. Auch hier wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt (2325,9 JPY) liegt ebenfalls darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Maruzen -Taito Ward-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Maruzen -Taito Ward in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung zur Anleger-Stimmung.