Maruzen Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für die Maruzen -Taito Ward-Aktie liegt der RSI bei 31,28, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 23,26, was für einen 25-tägigen Zeitraum als "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Für Maruzen -Taito Ward zeigt sich dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Maruzen -Taito Ward-Aktie ein Durchschnitt von 2093,21 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 2480 JPY, was eine positive Abweichung von 18,48 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Hier zeigte sich, dass die Stimmung in Bezug auf Maruzen -Taito Ward neutral ist, sowohl in den Kommentaren als auch in den diskutierten Themen in den sozialen Medien.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Maruzen -Taito Ward-Aktie hinsichtlich des RSI, des Sentiments und Buzz, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.