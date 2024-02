Maruzen Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den Diskussionen der Anleger wurden keine positiven oder negativen Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Maruzen -Taito Ward erwähnt. Aufgrund dieser Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dieser Indikator wird in der Finanzmarkttechnischen Analyse häufig eingesetzt. Die Maruzen -Taito Ward-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,68 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 im neutralen Bereich und wird daher mit "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild in Bezug auf Maruzen -Taito Ward. Es wurden keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Maruzen -Taito Ward-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 2265,97 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 2763 JPY weicht somit um +21,93 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Blickt man auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,57 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Maruzen -Taito Ward-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.