Maruzen Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse der Maruzen -Taito Ward zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 2269,58 JPY liegt, während der Aktienkurs selbst bei 2715 JPY steht. Dies führt zu einer positiven Differenz von +19,63 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 2701,16 JPY, was zu einem Abstand von +0,51 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wurde eine neutrale Bewertung ermittelt. Die Anzahl der Diskussionen und Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, während sich die Stimmungsänderung kaum verändert hat. Daher wird die langfristige Stimmungslage der Maruzen -Taito Ward Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Maruzen -Taito Ward liegt auf 7-Tage-Basis bei 79,12 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutralere Situation an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung rund um die Maruzen -Taito Ward Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.