Maruzen Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der aktuelle Kurs der Maruzen -Taito Ward liegt bei 2799 JPY und zeigt eine Entfernung von +30,62 Prozent vom GD200 (2142,86 JPY). Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein positives Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2383,72 JPY. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal zeigt, da der Abstand +17,42 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Maruzen -Taito Ward-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt aktuell 50,6 Punkte, was darauf hindeutet, dass Maruzen -Taito Ward weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 25,34, was bedeutet, dass Maruzen -Taito Ward überverkauft ist. Hier wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. Zusammen erhält das Maruzen -Taito Ward-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussion im Internet über Maruzen -Taito Ward wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Maruzen -Taito Ward in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt behandelt. Dadurch erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.