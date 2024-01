Maruwn Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse der Maruwn-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 264 JPY mit einer Entfernung von +7,54 Prozent vom GD200 (245,49 JPY) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 254,12 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,89 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Maruwn-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich als neutral. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Maruwn-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Maruwn zeigt für den 7-Tage-RSI einen Wert von 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung der Aktie hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 39,19 im neutralen Bereich. Somit wird die Maruwn-Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.