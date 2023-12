Maruwn Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Maruwn-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 245,21 JPY liegt, während der Aktienkurs bei 262 JPY liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +6,85 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 253,48 JPY, was einer Abweichung von +3,36 Prozent entspricht und daher neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analyse der Stimmung und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Maruwn auf sozialen Plattformen neutral waren. Zudem gab es in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) in den letzten 7 und 25 Tagen zeigt sich, dass die Maruwn-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt ergibt sich damit für Maruwn eine "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, Stimmungsanalyse und RSI-Bewertung, dass die Maruwn-Aktie aktuell auf "Neutral" eingestuft wird.