Maruwa Unyu Kikan Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Az-com Maruwa notiert derzeit mit einem Kurs von 1593 JPY und liegt damit um -7,99 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -19,2 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Az-com Maruwa wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Internetnutzern zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen rund um Az-com Maruwa. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Az-com Maruwa beträgt 16,85, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation bewertet, was eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".