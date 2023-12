Maruwa Unyu Kikan Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Anlegerstimmung für Az-com Maruwa bleibt neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Az-com Maruwa daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Az-com Maruwa liegt bei 61,25, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt jedoch mit einem Wert von 79,59 eine schlechte Bewertung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamteinschätzung "Schlecht".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In diesem Fall zeigt Az-com Maruwa eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Az-com Maruwa auf 1991,23 JPY, während die Aktie selbst auf 1437 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -27,83 Prozent und der Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -22,92 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Az-com Maruwa daher die Gesamtnote "Schlecht".