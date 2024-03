Maruwa Unyu Kikan Aktie: Was könnte passieren?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Az-com Maruwa in den sozialen Medien. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was zu diesem neutralen Rating beiträgt.

Die Stimmung rund um Az-com Maruwa wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Auch die Kommentare und Befunde der Nutzer in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen vorwiegend neutral. Aufgrund dieser neutralen Betrachtung wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Az-com Maruwa eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -23,51 Prozent aufweist. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von nur -4,27 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Az-com Maruwa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 45) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 60,94) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Stimmung, der Kommunikationsfrequenz, der technischen Analyse und des Relative Strength Index ein "Neutral"-Rating für Az-com Maruwa.