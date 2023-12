Marushohotta Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Marusho Hotta wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Marusho Hotta überkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,82, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Marusho Hotta war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Demzufolge wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in Bezug auf Marusho Hotta ergibt eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf mittlerer Aktivität und einer geringen Rate der Stimmungsänderung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Marusho Hotta-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Hier zeigt sich eine Abweichung von -10,58 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine nahezu Übereinstimmung mit dem letzten Schlusskurs und damit eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Marusho Hotta-Aktie sowohl für den RSI als auch das Anleger-Sentiment und die technische Analyse überwiegend "Neutral"-Bewertungen.