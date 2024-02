Marufuji Sheet Piling-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "BNC":

Die Stimmung unter Anlegern: Die Grundlage für das Anleger-Sentiment bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Marufuji Sheet Piling war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral. An fünf Tagen dominierten überwiegend positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Marufuji Sheet Piling insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass Marufuji Sheet Piling derzeit "Gut" abschneidet. Der GD200 des Wertes liegt bei 2436,92 JPY, während der Aktienkurs (3025 JPY) um +24,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2762,52 JPY, was einer Abweichung von +9,5 Prozent entspricht. Somit gilt die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Sentiment und Buzz: Neben Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Marufuji Sheet Piling auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Marufuji Sheet Piling weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Relative Strength Index: Ein wichtiges Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Marufuji Sheet Piling. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,63, was darauf hindeutet, dass Marufuji Sheet Piling überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend wird Marufuji Sheet Piling in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.