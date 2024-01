Marufuji Sheet Piling Aktie: Das hat Gewicht!

Der japanische Konzern Marufuji Sheet Piling hat in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität im Netz verzeichnet, was auf eine neutrale Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 3,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass Marufuji Sheet Piling überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt einen überverkauften Zustand an. Daraus ergibt sich eine insgesamt positive Bewertung für das Wertpapier.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Marufuji Sheet Piling mit +16,72 Prozent Entfernung vom GD200 ein gutes Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von +8,91 Prozent ein positives Signal auf. Zusammen ergibt sich eine gute Bewertung des Aktienkurses.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Marufuji Sheet Piling war zuletzt überwiegend positiv, jedoch wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Dadurch ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die Analyse eine neutrale Stimmung und Bewertung für Marufuji Sheet Piling.