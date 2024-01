Marudai Food Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Marudai Food-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 25 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 43,07, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Ebenso wurde keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen festgestellt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Marudai Food mit 1,19 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutral eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marudai Food mit 853,11 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 41,77. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.