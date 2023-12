Marudai Food Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "MARUDAI FOOD":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Zwischen diesen Werten herrscht Neutralität. Der RSI von Marudai Food liegt bei 7,04, was auf ein "Gut"-Rating hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 39,44 und signalisiert eine "Neutral"-Bewertung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Marudai Food mit einer Ausschüttung von 1,19% nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,92%. Die Differenz beträgt 0,72 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) wird Marudai Food als überbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 853,11, was einem Abstand von 1986% gegenüber dem Branchen-KGV von 40,89 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Marudai Food in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Marudai Food daher ein Gesamtrating von "Neutral".