Maruchiyo Yamaokaya Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Während der letzten Wochen wurden in den sozialen Medien keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Maruchiyo Yamaokaya festgestellt. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann darauf hinweisen, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Maruchiyo Yamaokaya nur unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Maruchiyo Yamaokaya bei 3970 JPY und ist damit +18,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch lediglich +0,75 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Maruchiyo Yamaokaya liegt bei 24,89, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,1 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Maruchiyo Yamaokaya wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.