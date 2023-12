Maruchiyo Yamaokaya Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Maruchiyo Yamaokaya derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3978,24 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4055 JPY) um +1,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3388,42 JPY, was einer Abweichung von +19,67 Prozent entspricht. Somit fällt die Aktie in diesem Zeitraum in die Kategorie "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu analysieren, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Maruchiyo Yamaokaya liegt aktuell bei 37,25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI gibt keinen klaren Trend an, da er bei 38 liegt. Somit erhält die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Maruchiyo Yamaokaya neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden durch die Analyse der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Maruchiyo Yamaokaya war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum spürbar, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" verliehen.