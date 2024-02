Marubun Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Marubuns RSI liegt bei 61,63, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,96 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Marubun. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Marubun veröffentlicht, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Marubun-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1313 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 1519 JPY weicht daher um +15,69 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt daher zu einer "neutralen" Bewertung.

Insgesamt erhält die Marubun-Aktie daher eine "gute" Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und der charttechnischen Analyse.