Marubun Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Anlegern die Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der Marubun-RSI liegt bei 65,84, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 66,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Marubun-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1311,42 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1506 JPY weicht somit um +14,84 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man dagegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 1593,64 JPY liegt, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,5 Prozent). Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Marubun-Aktie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Marubun untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem griffen die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Marubun auf. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Marubun zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Marubun.