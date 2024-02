Marubun Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse von Marubun-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierkurs aktuell in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1306,7 JPY, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 1554 JPY liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1590,08 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Marubun auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Marubun-Aktien ist ebenfalls positiv. Sowohl die Kommentare in sozialen Plattformen als auch die diskutierten Themen sind überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Marubun weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält das Marubun-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung, während es eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der langfristigen Stimmung und des RSI erhält.