Marubeni Construction Material Lease Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Marubeni":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Marubeni Construction Material Lease heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,82 Punkten, was darauf hinweist, dass Marubeni Construction Material Lease weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 39,5 und auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls betrachtet, um langfristige Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu ziehen. In Bezug auf Marubeni Construction Material Lease weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf und erhält eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Marubeni Construction Material Lease-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2372,59 JPY, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Bei einer Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein gleitender Durchschnitt von 2523,58 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Marubeni Construction Material Lease in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.