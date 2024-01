Marubeni Construction Material Lease Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Marubeni":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In letzter Zeit wurde auch die Aktie von Marubeni Construction Material Lease in den sozialen Medien diskutiert. Es gab weder übermäßig positive noch übermäßig negative Ausschläge. Zudem waren positive oder negative Themen rund um Marubeni Construction Material Lease in den letzten Tagen nicht besonders präsent. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index, kurz RSI, wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Aktien könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Aktien eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Marubeni Construction Material Lease wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 22,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt, dass Marubeni Construction Material Lease weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Marubeni Construction Material Lease wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, sodass kaum Veränderungen identifiziert werden konnten. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Marubeni Construction Material Lease mittlerweile auf 2380,81 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2751 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +15,55 Prozent, was zu einer "guten" Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 2533 JPY, sodass die Aktie mit einem Abstand von +8,61 Prozent ebenfalls als "gut" bewertet wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine Gesamtnote von "gut".