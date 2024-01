Marubeni Construction Material Lease Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Marubeni Construction Material Lease zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2397,79 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2756 JPY) um +14,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2554,92 JPY zeigt mit einer Abweichung von +7,87 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Marubeni Construction Material Lease liegt momentan bei 32,12 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis (Wert: 35,35) deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Marubeni Construction Material Lease in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.