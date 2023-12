Marubeni Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Marubeni":

Bei der Bewertung von Marubeni wurden verschiedene Analysen durchgeführt, um festzustellen, ob die Aktie unterbewertet ist. In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marubeni bei 7,71 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 23,05. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Marubeni derzeit eine Rendite von 3,42 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,93 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Marubeni derzeit auf "Neutral" steht. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine neutrale Bewertung hin, wobei der Kurs der Aktie in beiden Fällen nur geringfügig vom Trendsignal abweicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität über Marubeni mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Empfehlung für Marubeni basierend auf der fundamentalen, Dividenden-, technischen und Sentiment-Analyse.

