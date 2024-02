Marubeni Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Marubeni":

Die technische Analyse der Marubeni-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2306 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2403 JPY, was einer Abweichung von +4,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2353,15 JPY zeigt eine geringe Abweichung von +2,12 Prozent, weshalb auch auf kurzfristiger Basis ein neutrales Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Marubeni beträgt derzeit 75,35 Punkte, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Daher wird die Aktie als "schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,18, was auf eine neutrale Position hinweist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt abweichend als "neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marubeni liegt derzeit bei 9,18, was 58 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Marubeni wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, weshalb die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "schlecht" eingestuft wird.