Marubeni Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Marubeni betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,79 Punkten, was bedeutet, dass die Marubeni-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,34 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Vergleicht man die fundamentale Bewertung, so wird Marubeni im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,25 ergibt sich ein Abstand von 66 Prozent zum Branchen-KGV von 27,18, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +2,57 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist ebenfalls eine Nähe zum letzten Schlusskurs auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Marubeni mit 3,62 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Redaktion für ihre Dividendenpolitik führt.